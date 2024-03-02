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"Рух" переиграл "Колос" на выезде и закрепилось в топ-6 УПЛ

Фото: "Желто-черные" оказались сильнее "хлеборобов" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Львовский "Рух" одержал выездную победу над "Колосом" из Ковалевки в 19-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Колос" – "Рух" – 0:1

Гол: Сыч, 3

 

 

"Желто-черные" в дебюте встречи взяли мяч под контроль. Это дало плоды очень быстро – на 3-й минуте. Сыч после передачи Квасницы пробил в дальний угол, а мяч обошел всех и затрепетал в сетке ворот.

Ближе к середине тайма "Рух" едва не удвоил собственное преимущество. В этот раз на ударной позиции оказался сам Квасница, но головой отправил мяч в руки Фесюну. "Хлеборобы" ответили разве что дальним выстрелом Богданова выше перекладины перед перерывом.

На старте второй половины соперники обменялись моментами. Львовянин Климчук выскочил на оперативное пространство, но не попал в девятку. В свою очередь Бурда же из центра штрафной площадки пробил головой выше ворот после навеса Топалова.

Впрочем, должного развития такое интересное начало тайма не получило. Команды сбились на борьбу в центре поля и фактически не доводили дела до ударов в направлении ворот. В конце концов "Рух" сумел удержать победный счет и закрепился в топ-6 Премьер-лиги (30 очков).

К слову, ранее"Динамо" минимально обыграло "Черноморец" на домашней арене.

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