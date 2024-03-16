"Рух" із чотирма голами за тайм розгромив "Металіст 1925" в УПЛ

Львівський "Рух" здобув упевнену перемогу над харківським "Металістом 1925" у 21-му турі української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур
"Металіст 1925" – "Рух" – 1:4
Голи: Імереков, 84 – Плюман, 18 (пенальті), 36, Квасниця, 20, Підгурський, 34
Вилучення: Роман, 50 (Р, пряма червона картка)
У дебюті суперники обмінялися небезпечними нагодами. Львів'янин Сич після прориву Плюмана влучив у стійку. Натомість харків'янин Гармаш із кількох метрів не поцілив у ворота після передачі Імерекова головою.
А перед екватором першої половини "Рух" завдав подвійного удару. Спершу Плюман упевнено реалізував одинадцятиметровий після фолу Фарини. Далі Пастух класною передачею знайшов Квасницю в чужому штрафному майданчику, і той відправив м'яч повз Проценка.
"Металіст 1925" спробував перехопити ініціативу, але до небезпеки справу довести не зумів. Натомість пропустив ще двічі до перерви. На 34-й хвилині Підгурський протягнув м'яч із центра поля і поклав прямісінько в кут. А за кілька хвилин Плюман оформив дубль, замкнувши на дальній стійці навіс Сича.
Хтозна, можливо, побиття господарів продовжилося би й після перерви. Та на 50-й хвилині оборонець "Руха" Роман виконав безглуздий фол проти голкіпера харків'ян Проценка, завдав тому травми та після втручання VAR був вилучений. У меншості львів'яни збавили темп.
Проте, особливих дивідендів "Металісту 1925" чисельна перевага не принесла. Команда Віктора Скрипника спромоглася на кілька моментів. Арі Моура пробив повз дев'ятку, постріл Борячука парирував кіпер, а гол Русина скасували через офсайд. Лише на 84-й хвилині харків'яни забили – Імереков холоднокровно розібрався в штрафному гостей та забив за правилами.
Більше команди не забивали. Завдяки перемозі "Рух" закріпився на 5-й сходинці в турнірній таблиці УПЛ (36 очок). Тим часом "Металіст 1925" залишився на 13-й позиції (16 пунктів).
До слова, раніше основа "Зорі" бойкотувала матч проти "Динамо" через невиплату премій.
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