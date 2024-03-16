"Рух" із чотирма голами за тайм розгромив "Металіст 1925" в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Металіст 1925" – "Рух" – 1:4

Голи: Імереков, 84 – Плюман, 18 (пенальті), 36, Квасниця, 20, Підгурський, 34

Вилучення: Роман, 50 (Р, пряма червона картка)

У дебюті суперники обмінялися небезпечними нагодами. Львів'янин Сич після прориву Плюмана влучив у стійку. Натомість харків'янин Гармаш із кількох метрів не поцілив у ворота після передачі Імерекова головою.

А перед екватором першої половини "Рух" завдав подвійного удару. Спершу Плюман упевнено реалізував одинадцятиметровий після фолу Фарини. Далі Пастух класною передачею знайшов Квасницю в чужому штрафному майданчику, і той відправив м'яч повз Проценка.

"Металіст 1925" спробував перехопити ініціативу, але до небезпеки справу довести не зумів. Натомість пропустив ще двічі до перерви. На 34-й хвилині Підгурський протягнув м'яч із центра поля і поклав прямісінько в кут. А за кілька хвилин Плюман оформив дубль, замкнувши на дальній стійці навіс Сича.

Хтозна, можливо, побиття господарів продовжилося би й після перерви. Та на 50-й хвилині оборонець "Руха" Роман виконав безглуздий фол проти голкіпера харків'ян Проценка, завдав тому травми та після втручання VAR був вилучений. У меншості львів'яни збавили темп.

Проте, особливих дивідендів "Металісту 1925" чисельна перевага не принесла. Команда Віктора Скрипника спромоглася на кілька моментів. Арі Моура пробив повз дев'ятку, постріл Борячука парирував кіпер, а гол Русина скасували через офсайд. Лише на 84-й хвилині харків'яни забили – Імереков холоднокровно розібрався в штрафному гостей та забив за правилами.

Більше команди не забивали. Завдяки перемозі "Рух" закріпився на 5-й сходинці в турнірній таблиці УПЛ (36 очок). Тим часом "Металіст 1925" залишився на 13-й позиції (16 пунктів).