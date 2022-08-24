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"Рух" дома уступил "Металлисту". Матч УПЛ трижды прерывали сирены воздушной тревоги

Фото: Многострадальный матч сирена прерывала трижды (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

В очередном матче 1-го тура Премьер-лиги харьковский "Металлист" обыграл "Рух" во Львове за "каких-то" 4,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Рух" – "Металлист" – 1:2

Голы: Климчук, 41 – Подлепенец, 37, Прядун, 66

В стартовые 15 минут команды создали ряд возможностей. Харьковчанин Коркишко сперва не смог переиграть кипера в ближнем бою, а затем из пределов штрафной пробил рядом со штангой. Зато львовянин Сапуга не смог замкнуть угловой на ближней стойке. А еще хавбек "Металлиста" Панасенко пробил над воротами после скидки партнера!

Но дальше соперники взяли паузу почти на 20 минут. Только перед перерывом команды прибавили в активности и обменялись голами. Открыли счет гости: Панькив отбил удар Картушова с близкого расстояния, но парировать добивание Подлепенца с нескольких метров не сумел.

В ответ "Рух" организовал голевую атаку на 41-й. Из собственной половины Таллес выверенной передачей вывел на оперативное пространство Климчука, а тот качнул защитника и пробил точно в левый угол – 1:1.

Вот здесь впервые в ход поединка вмешался враг. Воздушная тревога отправила команды в укрытие ориентировочно на 40 минут. После возвращения на поле "Рух" и "Металлист" сыграли несколько минут тайма первого и лишь 5 минут второй половины – снова сирена.

Новая вынужденная пауза затянулась более чем на час. Второй вынужденный перерыв сыграл в пользу харьковчан. "Металлист" вышел вперед усилиями джокера – Прядуну хватило двух минут на поле, чтобы из центра штрафной переправить в сетку прострел Слюсара.

Однако многострадальный матч на 77-й минуте прервали в третий раз. В этот раз воздушная тревога длилась полчаса. После нее "Рух" сменить цифры на табло так и не сумел, поэтому "Металлист" одержал первую победу после выхода в элиту.

К слову, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Металлистом 1925" в матче-открытии нового сезона Премьер-лиги.

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