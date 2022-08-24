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"Рух" вдома поступився "Металісту". Матч УПЛ тричі переривали сирени повітряної тривоги

Фото: Багатостраждальний матч сирена переривала тричі (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

У черговому матчі 1-го туру Прем'єр-ліги харківський "Металіст" переграв "Рух" у Львові за "якихось" 4,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Рух" – "Металіст" – 1:2

Голи: Климчук, 41 – Підлепенець, 37, Прядун, 66

У стартові 15 хвилин команди створили низку нагод. Харків'янин Коркішко спершу не зміг переграти кіпера в ближньому бою, а потім із меж штрафного пробив поруч зі стійкою. Натомість львів'янин Сапуга не зміг замкнути кутовий на стійці ближній. А ще ж хавбек "Металіста" пробив над воротами після скидки партнера!..

Та надалі суперники взяли паузу майже на 20 хвилин. Лише перед перервою команди додали в активності та обмінялися голами. Відкрили рахунок гості: Паньків відбив удар Картушова з близької відстані, але парирувати добивання Підлепенця з кількох метрів не зумів.

У відповідь "Рух" організував гольову атаку на 41-й. Із власної половини Таллес вивіреною передачею вивів на оперативний простір Климчука, а той хитнув оборонця і пробив точно в лівий кут – 1:1.

Ось тут вперше в перебіг поєдинку втрутився ворог. Повітряна тривога відправила команди в укриття орієнтовно на 40 хвилин. Після повернення на поле "Рух" і "Металіст" зіграли кілька хвилин тайму першого та лише 5 хвилин другої половини – знову сирена.

Нова вимушена пауза затягнулася на понад годину. Друга вимушена перерва зіграла на користь харків'ян. "Металіст" вийшов уперед зусиллями джокера – Прядуну вистачило двох хвилин на полі, щоб із центру штрафного майданчика переправити в сітку простріл Слюсара.

Однак, багатостраждальний матч на 77-й хвилині перервали втретє. Цього разу повітряна тривога тривала півгодини. Після неї "Рух" змінити цифри на табло так і не зумів, тож "Металіст" здобув першу перемогу після виходу в еліту.

До слова, напередодні "Шахтар" зіграв внічию із "Металістом 1925" у матчі-відкритті нового сезону Прем'єр-ліги.

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