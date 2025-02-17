У Києві готують важливе рішення щодо одного з мостів: про що йдеться

Ткаченко зазначив, що обмеження під час війни, як і будь-які інші процеси, повинні бути своєчасні, виправдані, розумно організовані. Якщо щось з цього переліку випадає, виникають зловживання та несправедливість.

Він нагадав, що напередодні вчергове розігрався скандал з перепустками для руху під час комендантської години.

Водночас начальник КМВА зазначив, що пропускний режим діє не лише вночі, але й в день - на обʼєктах, важливих для функціонування міста. Як приклад - Південний міст.

"Будемо і тут відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом. Проговорив з військовими, наразі немає потреби закриття Південного мосту. Можливе додаткове регулювання руху, але загалом обмеження можна послабити", - повідомив Ткаченко.

Він додав, що винесе на розгляд питання про відновлення руху Південним мостом на наступне засідання Ради оборони Києва.