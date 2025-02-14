В Києві виник скандал з перепустками для комендантської години: в КМВА відреагували

В Києві помітили автівки, які не є спецтранспортом, але мають перепустки для коменданської години. В КМВА ініціювали перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Так, активні кияни виявили, що по Кєву пересуваються автівки без будь-яких ознак спецтранспорту, але з перепустками для руху під час комендантської години.

"Звичайні приватні автівки громадян. Їх власники ніяк не дотичні до підприємств чи служб, які мають обґрунтовану необхідність пересуватися містом вночі. В окремих випадках були зафіксовані унікальні номери документів. Я доручив перевірити: хто, якій організації та на яких підставах видав перепустки", - розповів він.

Річ у тому, за словами Ткаченка, що відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації дозвіл на видачу перепусток має обмежене коло посадових осіб, організацій.

"У зафіксованих випадках виявилось, що пропускні документи видані по квоті КМДА, де заступники голови КМДА мають відповідні повноваження. Історії зі зловживаннями, пов'язаними з пропускними документами, траплялися й раніше. Але кілька разів вживалися заходи в межах нашого гарнізону, щоб обрізати нечесні схеми. Бачу, що поки успіху в цьому питанні немає", - констатував очільник КМВА.

Він нагадав, що раніше давав доручення відзвітувати про видачу перепусток, чіткої відповіді не отримав й досі, "враження, наче вони видаються за звичайним запитом і за потребою - бо так хочеться".

"Питання не лише в тому, що хтось міг без потреби отримати право нехтувати режимом комендантської години. На цьому можуть бути зав'язані корупційні схеми. Але найважливіше. Безконтрольність є ризиком. Документи можуть опинитися в руках диверсантів, представників ворожих спеціальних служб. Скоїти злочин проти нашої безпеки вночі, коли ніхто не бачить, набагато легше. Цими ризиками займатиметься Служба безпеки України", - констатував він.

Своєю чергою, щодо корупційної складової в процедурах, які наразі існують, також планують працювати в межах групи "Прозорість і підзвітність".