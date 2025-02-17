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В Киеве готовят важное решение по одному из мостов: о чем идет речь

Понедельник 17 февраля 2025 20:20
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В Киеве готовят важное решение по одному из мостов: о чем идет речь Фото: Южный мост в Киеве могут открыть для всех жителей столицы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве могут возобновить движение через Южный мост для всех жителей столицы. Сейчас по нему можно передвигаться только по пропускам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Ткаченко отметил, что ограничения во время войны, как и любые другие процессы, должны быть своевременны, оправданы, разумно организованы. Если что-то из этого перечня выпадает, возникают злоупотребления и несправедливость.

Он напомнил, что накануне в очередной раз разыгрался скандал с пропусками для движения во время комендантского часа.

В то же время начальник КГВА отметил, что пропускной режим действует не только ночью, но и днем - на объектах, важных для функционирования города. Как пример - Южный мост.

"Будем и здесь восстанавливать нормальное сообщение между правым и левым берегом. Проговорил с военными, пока нет необходимости закрытия Южного моста. Возможно дополнительное регулирование движения, но в целом ограничения можно ослабить", - сообщил Ткаченко.

Он добавил, что вынесет на рассмотрение вопрос о возобновлении движения по Южному мосту на следующее заседание Совета обороны Киева.

В Киеве ограничено движение на Южном мосту

Напомним, движение через Южный мост ограничили еще в марте 2022 года во время наступления россиян на Киев. Причина и основания для закрытия моста не объяснялись, но в местной власти несколько раз заявляли, что такие ограничения нужны для обеспечения безопасности в Киеве.

Согласно протоколу Совета обороны Киева проезд по Южному мосту разрешен военному транспорту, транспорту экстренный и аварийных служб, общественному транспорту, транзитным грузовикам, а также транспорту со специальным пропуском.

После нескольких скандалов в соцсетях из-за видео блогеров, которые пользовались Южным мостом благодаря пропуску на комендантский час, глава КГВА Сергей Попко объяснил, что такой пропуск не является основанием для проезда по закрытому мосту.

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КГГА Киев Южный мост
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