В Киеве готовят важное решение по одному из мостов: о чем идет речь

В Киеве могут возобновить движение через Южный мост для всех жителей столицы. Сейчас по нему можно передвигаться только по пропускам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Ткаченко отметил, что ограничения во время войны, как и любые другие процессы, должны быть своевременны, оправданы, разумно организованы. Если что-то из этого перечня выпадает, возникают злоупотребления и несправедливость.

Он напомнил, что накануне в очередной раз разыгрался скандал с пропусками для движения во время комендантского часа.

В то же время начальник КГВА отметил, что пропускной режим действует не только ночью, но и днем - на объектах, важных для функционирования города. Как пример - Южный мост.

"Будем и здесь восстанавливать нормальное сообщение между правым и левым берегом. Проговорил с военными, пока нет необходимости закрытия Южного моста. Возможно дополнительное регулирование движения, но в целом ограничения можно ослабить", - сообщил Ткаченко.

Он добавил, что вынесет на рассмотрение вопрос о возобновлении движения по Южному мосту на следующее заседание Совета обороны Киева.