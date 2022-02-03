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Рудык вызвали на допрос в ГБР: в чем причина

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 13:58
Рудык вызвали на допрос в ГБР: в чем причина Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (facebook.com/kira.rudik.politician)
Автор: Наталия Гурковская

Государственно бюро расследований открыло дело о возможной растрате средств партией "Голос". Однако следователи бюро не сообщили, о какой сумме идет речь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Голос" Киры Рудык.

"Это дело, которое открыло ГБР относительно возможной растраты средств политической партией "Голос", хотя партия об этом никогда не заявляла. Бюро отказалось предоставлять нам документы, которые бы показали, на основании чего это дело открыто. Это еще раз подтверждает, что дело сфабриковано, а в стране работает "телефонное" право и не работает правосудие", - заявила нардеп.

Рудык также напомнила, что с НАПК "Голос" судится уже два года. Партия выиграла апелляцию, Верховный суд и теперь дело вернули в первую инстанцию.

"Сегодняшнее дело основывается будто бы на том, что они увидели в НАПК. Но суд не может доказать, что мы не правы. Пока никакой претензии к партии нет и не может быть. Происходящее в ГБР не имеет ничего общего с объективной реальностью", - подчеркнула лидер "Голоса".

Следующий допрос Киры Рудык назначен на 10 февраля на 9:00. Политик настаивает, что таким образом власть оказывает давление на оппозицию.

"Я в шоке от того, как работает наша правоохранительная система. Она не имеет под собой никаких доказательств, даже причин или поводов. "Голос" настаивает, что дело сфабриковано и является частью преследования оппозиции за ее риторику", - подчеркнула Рудык.

Как сообщалось, ранее Рудык заявляла, что за напряжение в обществе ответственна украинская власть, которая либо никак не комментировала угрозу российского вторжения, либо делала противоположные заявления.

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