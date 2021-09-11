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Рудык: Украине нужно срочно пересмотреть экономические и энергетические отношения с Минском

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Киев, Суббота 11 сентября 2021 12:01
Рудык: Украине нужно срочно пересмотреть экономические и энергетические отношения с Минском Фото: Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Артем Горовенко

Украине следует четко осознать, что нам не по пути с Россией и Беларусью, а власти - срочно пересматривать экономические и энергетические отношения с Минском.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Есть большая разница между тем, что строит Лукашенко, что строит Путин и что строит сейчас Украина. Они строят "совок", мы строим будущее. И это никогда не изменится. Нам нужно двигаться, четко понимая, что мы движемся в противоположных направлениях. За год не было сделано даже попыток пересмотреть белорусский импорт, попыток ограничить наш экспорт, не было планов, каким образом мы будем выходить из экономического кризиса, в который попадем, если все наши связи с Беларусью прервутся", - заявила Рудык.

По ее словам, "Голос" еще год назад предложил пересмотреть экономические и энергетические отношения с Беларусью пока там действует режим Лукашенко. Кроме того, в Украину убегали и до сих пор бегут белорусы, которые хотят жить в демократической стране, но поддержка их здесь недостаточна.

Украине следует иметь четкую и детальную стратегию отношений с Беларусью и Россией, а не надеяться, что само пройдет, отмечает Рудык.

"Такая слепая вера в то, что, возможно, удастся договориться с диктаторами, все время приводит к огромному количеству украинских трагедий. Стратегия зарывание головы в песок, особенно в отношениях с нашими соседями, обречена на провал. Усиление украинской армии должно идти рука об руку с экономической безопасностью и с экономической стратегией", - резюмировала она.

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