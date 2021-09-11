ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рудик: Україні потрібно терміново переглянути економічні та енергетичні відносини з Мінськом

Новость на русском →
Київ, Субота 11 вересня 2021 12:01
Рудик: Україні потрібно терміново переглянути економічні та енергетичні відносини з Мінськом Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Артем Горовенко

Україні слід чітко усвідомити, що нам не по дорозі з Росією і Білоруссю, а владі - терміново переглядати економічні та енергетичні відносини з Мінськом.

Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик.

"Є велика різниця між тим, що будує Лукашенко, що будує Путін і що будує зараз Україна. Вони будують "совок", ми будуємо майбутнє. І це ніколи не зміниться. Нам потрібно рухатися, чітко розуміючи, що ми рухаємося в протилежних напрямках. За рік не було зроблено навіть спроб переглянути білоруський імпорт, спроб обмежити наш експорт, не було планів, яким чином ми будемо виходити з економічної кризи, в яку потрапимо, якщо всі наші зв’язки з Білоруссю перервуться", - заявила Рудик.

За її словами, "Голос" ще рік тому запропонував переглянути економічні та енергетичні відносини з Білоруссю поки там діє режим Лукашенка. Крім того, до України тікали і досі тікають білоруси, які хочуть жити в демократичній країні, але підтримка їх тут недостатня.

Україні слід мати чітку і детальну стратегію відносин з Білоруссю і Росією, а не сподіватись, що саме минеться, наголошує Рудик.

"Така сліпа віра в те, що, можливо, вдасться домовитися з диктаторами, весь час приводить до величезної кількості українських трагедій. Стратегія заривання голови в пісок, особливо у відносинах з нашими сусідами, приречена на провал. Посилення української армії має йти рука об руку з економічною безпекою та з економічною стратегією", - резюмувала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Партія Голос
NEWS
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі