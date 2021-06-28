Рудык: без судебной реформы движение Украины европейским путем будет заблокировано

На этой пленарной неделе Верховная рада должна принять судебную реформу, которая позволит сбалансировать все ветви власти в стране и поможет реально реализовать изменения в государстве.

"Конституция Украины является одной из основ государственности, но сегодня есть угрозы, которые возникают, когда политики пытаются внести изменения в Основной закон. Поэтому так важно сбалансировать все ветви власти, сделать всю государственную систему эффективной и работающей на защиту каждого украинца. Мы должны наконец принять судебную реформу, чтобы в стране появились независимые и честные суды, которые помогут изменениям в стране реально произойти", - заявила Кира Рудык.

Партия "Голос" уже год настаивает на принятии судебной реформы. Ведь без ее внедрения движение Украины европейским путем будет заблокировано, а коррупционные суды будут продолжать совершать беззаконие вместо защиты интересов граждан.

Отсутствие справедливых судов, добавляет Рудык, - главная причина недоверия инвесторов для вложения денег в Украину. Именно поэтому судебная реформа - важная составляющая антиолигархического пакета, который недавно внесла в парламент партия "Голос".

Она также подчеркнула, что следующие две недели депутаты будут работать над завершением реформ, которые остались в повестке дня.

"К сожалению, украинская власть ведет себя, как студент, который все откладывает напоследок. Поэтому следующие две недели мы успеем сделать лишь то, что уже запланировано. Прежде всего, это будет судебная реформа. Возможно, удастся отменить СЭЗ Крым. "Голос" считает, что вводить ее было ошибкой. Во-вторых, принять пакет законопроектов, необходимых для выполнения программы сотрудничества с МВФ", - добавила она.