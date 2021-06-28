Рудик: без судової реформи рух України європейським шляхом буде заблоковано

Цього пленарного тижня Верховна рада має ухвалити судову реформу, яка дозволить збалансувати всі гілки влади в країні та допоможе реально реалізувати зміни в державі.

"Конституція Україні є однією з основ державності, але сьогодні є загрози, які виникають, коли політики намагаються внести зміни до Основного закону. Тому так важливо збалансувати всі гілки влади, зробити всю державну систему ефективною та працюючою на захист кожного українця. Ми маємо нарешті ухвалити судову реформу, щоб в країні з'явилися незалежні та чесні суди, які допоможуть змінам в країні реально відбутися", - заявила Кіра Рудик.

Партія "Голос" вже рік наполягає на ухваленні судової реформи. Адже без її впровадження рух України європейським шляхом буде заблоковано, а корупційні суди продовжуватимуть чинити беззаконня замість захисту інтересів громадян.

Відсутність справедливих судів, додає Рудик, - головна причина недовіри інвесторів для вкладання грошей в Україну. Саме тому судова реформа - важлива складова антиолігархічного пакету, який нещодавно внесла до парламенту партія "Голос".

Вона також підкреслила, що наступні два тижні депутати працюватимуть над завершенням реформ, які залишились у порядку денному.

"На жаль, українська влада поводиться, як студент, який все відкладає наостанок. Тому наступні два тижні ми встигнемо зробити лише те, що вже заплановано. Перш за все, це буде судова реформа. Можливо, вдасться скасувати ВЕЗ Крим. "Голос" вважає, що запроваджувати її було помилкою. По-друге, прийняти пакет законопроектів, необхідних для виконання програми співпраці з МВФ", - додала вона.