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Рудык: в стране набирают обороты 4 кризиса, а плана реагирования до сих пор нет

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Киев, Пятница 14 января 2022 11:21
Рудык: в стране набирают обороты 4 кризиса, а плана реагирования до сих пор нет Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Единственный способ власти для выхода из любого кризиса - это поиск призрачных простых решений и невозможность думать хотя бы на шаг вперед. Это приводит к тому, что проблемы только накапливаются и неясно, как их решать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Голос", народного депутата Киры Рудык.

"Отвлечение внимания - пока единственная стратегия, которую избрала власть. Решать проблемы, которые есть сейчас и будут в дальнейшем, она не способна. Мы уже живем с последствиями таких действий: поиска простых быстрых решений и невозможностью думать хотя бы на шаг вперед", - констатирует народный депутат.

Все в Украине констатируют, как минимум, четыре кризиса: энергетический, экономический, безопасный и коронавирусный. Власти же упрямо закрывают на них глаза и убеждают в том, что все в порядке.

"Проблема в том, что я не вижу, каким образом ситуация улучшится. Разве мы верим, что те же люди, которые сейчас привели к тому, что в стране кризис на кризисе и вариантов действий уже не так много, будут что-нибудь исправлять? Нет. Они и дальше будут лгать, прикрывая свой непрофессионализм. А кому это потом разгребать? Кто будет выводить страну из кризиса? Ответа пока нет", - заключает представитель оппозиции.

О внутренних конфликтах в партии и фракции "Голос", причинах падения рейтингов, перспективах участия в следующих выборах, а также о вероятности вторжения российских войск и борьбе с внутриукраинскими кризисами - читайте в интервью Киры Рудык РБК-Украина.

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Кира Рудик
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