Рудык рассказала, как вывести страну из "медицинского и экономического нокдауна"

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык раскритиковала действия власти в борьбе с пандемией коронавируса и призвала поддержать антикризисный законопроект №5427, который позволит вывести страну из экономического и медицинского нокдауна.

Об этом Рудык заявила во время выступления с трибуны Верховной рады 27 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ровно два месяца прошло, как в Украине начали вакцинацию. К сожалению, уже сегодня мы можем подвести промежуточную черту: кампания по вакцинации провалена. Украина находится в конце списка европейских стран по количеству вакцинированных и темпам вакцинации", - констатировала Рудик.

Политик подчеркнула, что судьба тех, кто получил первую дозу вакцины, составляет всего около 1% на 100 жителей, а вторую дозу получило лишь несколько человек.

"Мы стремимся освободить Украину из плена коронавируса и кризиса. Именно поэтому вчера "Голос" зарегистрировал проект постановления №5427", - отметила Рудык.

План «Голосу» допоможе країні вийти з коронавірусної кризи, — Кіра Рудик У боротьбі з коронавірусом українці стикаються із системною брехнею від міністра Степанова та МОЗу, а підприємці потерпають від постійних обмежень. «Голос» має план, як подолати медичну та економічну кризу в країні, і вимагає розглянути його на позачерговому засіданні Верховної Ради. Постанова «Голосу» допоможе забезпечити ефективну вакцинацію та підтримати малий та середній бізнес під час обмежень, щоб допомогти відновити економіку після локдауну. Більше – у виступі лідерки «Голосу» Kira Rudik. Posted by Голос on Tuesday, April 27, 2021

Нардеп рассказала о пяти важных шагах для преодоления кризиса, которые заложены в проекте постановления.

"Первый. Увольнение Максима Степанова. Он полностью провалил работу на посту министра. Хотя Верховная рада с этим решением опаздывает почти на год, но лучше поздно, чем никогда.

Второй. Полная ревизия работы Минздрава. Мы хотим, чтобы Офис генпрокурора проверил использование всех средств Фонда борьбы с коронавирусом.

Третий. Реалистичный план вакцинации. Этот план должен быть подкреплен реальными соглашениями с поставщиками и проведением информирования украинцев.

Четвертый. Минздрав должен обеспечить больницы кислородом и необходимым оборудованием, а медиков - обещанными дополнительными выплатами и больничными без задержек.

Пятый. В начале апреля "Голос" предложил антикризисный законопроект №5346 для сохранения рабочих мест украинцев. Его поддержали более 20 бизнес-ассоциаций и сотни предпринимателей. Поддержите его и вы, уважаемые депутаты", - заявила Рудык.

Она убеждена, что только быстрые и эффективные решения смогут вывести страну из медицинского и экономического нокдауна.