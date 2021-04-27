Рудик розповіла, як вивести країну з "медичного та економічного нокдауну"

Лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик розкритикувала дії влади у боротьбі з пандемією коронавірусу та закликала підтримати антикризовий законопроект №5427, який дозволить вивести країну з економічного та медичного нокдауну.

Про це Рудик заявила під час виступу з трибуни Верховної ради 27 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Рівно два місяці минуло, як в Україні розпочали вакцинацію. На жаль, вже сьогодні ми можемо підвести проміжну риску: кампанія з вакцинації провалена. Україна знаходиться наприкінці списку європейських країн за кількістю вакцинованих і темпами вакцинації", - констатувала Рудик.

Політик наголосила, що частка тих, хто отримав першу дозу вакцини, складає всього близько 1% на 100 мешканців, а другу дозу отримало лише кілька осіб.

"Ми прагнемо звільнити Україну з полону коронавірусу та кризи. Саме тому учора "Голос" зареєстрував проект постанови №5427", - зазначила Рудик.

План «Голосу» допоможе країні вийти з коронавірусної кризи, — Кіра Рудик У боротьбі з коронавірусом українці стикаються із системною брехнею від міністра Степанова та МОЗу, а підприємці потерпають від постійних обмежень. «Голос» має план, як подолати медичну та економічну кризу в країні, і вимагає розглянути його на позачерговому засіданні Верховної Ради. Постанова «Голосу» допоможе забезпечити ефективну вакцинацію та підтримати малий та середній бізнес під час обмежень, щоб допомогти відновити економіку після локдауну. Більше – у виступі лідерки «Голосу» Kira Rudik. Posted by Голос on Tuesday, April 27, 2021

Нардеп розповіла про п'ять важливих кроків для подолання кризи, які закладені у проекті постанови.

"Перший. Звільнення Максима Степанова. Він повністю провалив роботу на посаді міністра. Хоча Верховна рада з цим рішенням запізнюється майже на рік, але краще пізно, ніж ніколи.

Другий. Повна ревізія роботи МОЗ. Ми хочемо, щоб Офіс генпрокурора перевірив використання усіх коштів Фонду боротьби з коронавірусом.

Третій. Реалістичний план вакцинації. Цей план має бути підкріплений реальними угодами з постачальниками та проведенням інформування українців.

Четвертий. МОЗ має забезпечити лікарні киснем та необхідним обладнанням, а медиків - обіцяними додатковими виплатами та лікарняними без затримок.

П’ятий. На початку квітня "Голос" запропонував антикризовий законопроект №5346 для збереження робочих місць українців. Його підтримали понад 20 бізнес-асоціацій та сотні підприємців. Підтримайте його і ви, шановні депутати", - заявила Рудик.

Вона переконана, що тільки швидкі та ефективні рішення зможуть вивести країну з медичного та економічного нокдауну.