Рудик розповіла, за яких умов зникне питання офшорів

Офшор - це форма мінімізації податків та приховування частини майна. Це добре для бізнесу, який уникає повноцінної сплати податків, але дуже погано для держави і розвитку суспільства.

За її словами, до користування офшорами призводять надмірне податкове навантаження, відсутність незалежної судової гілки влади і високий рівень корумпованості владної верхівки. Діюча владна команда замість того, щоб боротися з таким явищем і вирішувати проблеми, примножує і виправдовує їх.

"Люди будуть тримати в Україні гроші, якщо буде справедлива судова система. А це те, що влада обіцяє вже два роки. У нас має бути якийсь мінімальний захист від рейдерства, а його немає. Є уявні "інвест-няні", про яких всі чули, але ми їх ніколи не бачили, вони десь є на папері, але поки що вони нікого не захистили. Також необхідне справедливе податкове законодавство. Що ж ми бачимо насправді? Одночасно подається два закони: один, який нібито має боротися з олігархами, а інший, який обкладає додатковими податками тих, хто веде чесний бізнес в Україні", - зазначила Рудик.

Від законопроекту про олігархів влада не очікує жодних надходжень до бюджету, а от від податкового законопроекту має бути +20-30 млрд грн, додала депутат.

"Питання офшорів зникне, якщо буде ослаблений податковий тиск і впровадиться якісна реформа судової системи. Тоді бізнес чесно сплачуватиме податки і знатиме, що, у разі потреби, може захистити свій капітал через справедливі суди. Але ця влада йде протилежним шляхом - збільшує податки і не може нарешті впровадити судову реформу", - резюмувала Кіра Рудик.