ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рудик: відсутність комунікації і дій з боку влади лише посилює паніку в суспільстві

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 січня 2022 10:54
Рудик: відсутність комунікації і дій з боку влади лише посилює паніку в суспільстві Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За напругу в суспільстві відповідальна українська влада, яка або ніяк не коментувала загрозу російського вторгнення, або робила протилежні заяви. І це все триває на тлі очевидної бездіяльності інституцій: депутати - на канікулах, президент знімає дивні відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Голос", народного депутата Кіри Рудик.

"В критичних і загрозливих ситуаціях влада має бути чесною і говорити одним голосом, щоб не було суперечностей. В нас все навпаки: одні представники говорять, що все буде добре, інші - що все буде погано. І люди дійсно не знають, кому вірити. Президент, який говорить спочатку, що будемо жарити шашлики, а потім - що, можливо, буде напад з боку Харкова", - пояснює представниця опозиції.

При цьому відсутність бодай якихось дій від влади лише поглиблює цю напругу в суспільстві. Хоча кроки прості: парламент мав би терміново взятись за закони, які підвищують обороноздатність, президент - мобілізувати резервістів, і всі разом виробити злагоджену комунікацію.

"Якщо навіть у Верховній раді гуляє контраверсійна інформація, просто уявіть, що відчувають українці. А ми маємо бути впевнені, що наша армія відпрацює і що наш парламент зробив все можливе зі свого боку для того, щоб підтримати військо. Таким чином ми всі будемо відчувати себе краще, знатимемо, що все під контролем", - наголошує лідер "Голосу".

Про внутрішні конфлікти у партії та фракції "Голос", причини падіння рейтингів, перспективи участі в наступних виборах, а також про ймовірність вторгнення російських військ і боротьбу з внутрішньоукраїнськими кризами - читайте в інтерв'ю Кіри Рудик РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіра Рудик
NEWS
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
DAILY
Команда Зеленського. Як і з ким "Слуга народу" готується йти на вибори в Раду
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Команда Зеленського. Як і з ким "Слуга народу" готується йти на вибори в Раду