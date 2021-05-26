Рудык обсудила с депутатами Бундестага проблемы нацбезопасности и реформ в Украине

"Мы должны создать новые площадки для переговоров с Россией при участии наших международных партнеров. Украина не может оставаться наедине с врагом. Нужна более широкая коалиция против Путина", - заявила Кира Рудык.

Она подчеркнула, что честные суды нужны не нашим союзникам, а в первую очередь украинцам, большинство из которых не доверяет судьям. Поэтому "Голос" требует реального, а не фейкового обновления судов.

В то же время восстановление экономики, по мнению Рудык, невозможно без помощи международных партнеров страны.

"Именно поэтому украинская власть должна вернуться "на рельсы" системных реформ. Защиты прав инвесторов. Сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. Это must, чтобы вернуться к экономическому росту. Мы вместе с коллегами уже работаем над экономической стратегией, которую будем готовы представить", - заявила лидер "Голоса".

Также Рудык акцентировала на необходимости внедрять "зеленый курс" в Украине: бизнес должен заботиться не только о сверхприбылях, но и об ответственном производстве, которое не создает угрозу для жизни людей. По ее словам, "Голос" работает над тем, чтобы экология не финансировалась по остаточному принципу, добавила лидер политсилы.

"Наши немецкие коллеги подтвердили непоколебимую позицию относительно территориальной целостности Украины и поддержки ее евроинтеграционного курса. Также озвучили интересные идеи и предложения для ускорения экономического роста, развития образования и цифровизации", - резюмировала нардеп.