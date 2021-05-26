ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рудык обсудила с депутатами Бундестага проблемы нацбезопасности и реформ в Украине

Новина українською →
Киев, Среда 26 мая 2021 14:58
Рудык обсудила с депутатами Бундестага проблемы нацбезопасности и реформ в Украине Фото: Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Народные депутаты "Голоса" обсудили с депутатами фракции Свободной демократической партии в Бундестаге проблемы национальной безопасности, восстановления экономики, экологии и судебной реформы в Украине. В частности, лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык отметила необходимость реформирования СБУ и армии по стандартам НАТО.

Об этом говорится на сайте политсилы.

"Мы должны создать новые площадки для переговоров с Россией при участии наших международных партнеров. Украина не может оставаться наедине с врагом. Нужна более широкая коалиция против Путина", - заявила Кира Рудык.

Она подчеркнула, что честные суды нужны не нашим союзникам, а в первую очередь украинцам, большинство из которых не доверяет судьям. Поэтому "Голос" требует реального, а не фейкового обновления судов.

В то же время восстановление экономики, по мнению Рудык, невозможно без помощи международных партнеров страны.

"Именно поэтому украинская власть должна вернуться "на рельсы" системных реформ. Защиты прав инвесторов. Сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. Это must, чтобы вернуться к экономическому росту. Мы вместе с коллегами уже работаем над экономической стратегией, которую будем готовы представить", - заявила лидер "Голоса".

Также Рудык акцентировала на необходимости внедрять "зеленый курс" в Украине: бизнес должен заботиться не только о сверхприбылях, но и об ответственном производстве, которое не создает угрозу для жизни людей. По ее словам, "Голос" работает над тем, чтобы экология не финансировалась по остаточному принципу, добавила лидер политсилы.

"Наши немецкие коллеги подтвердили непоколебимую позицию относительно территориальной целостности Украины и поддержки ее евроинтеграционного курса. Также озвучили интересные идеи и предложения для ускорения экономического роста, развития образования и цифровизации", - резюмировала нардеп.

Напомним, ранее партия "Голос" поддержала решение правительства по прекращение прямого авиасообщения с Республикой Беларусь, и призвала власть к еще более кардинальным шагам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Бундестаг Кира Рудик
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций