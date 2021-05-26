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Рудик обговорила з депутатами Бундестагу проблеми нацбезпеки та реформ в Україні

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Київ, Середа 26 травня 2021 14:58
Рудик обговорила з депутатами Бундестагу проблеми нацбезпеки та реформ в Україні Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Народні депутати "Голосу" обговорили з депутатами фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі проблеми національної безпеки, відновлення економіки, екології та судової реформи в Україні. Зокрема, лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик наголосила на необхідності реформування СБУ та армії за стандартами НАТО.

Про це йдеться на сайті політсили.

"Ми маємо створити нові майданчики для переговорів з Росією за участі наших міжнародних партнерів. Україна не може залишатися наодинці з ворогом. Потрібна більш широка коаліція проти Путіна", - заявила Кіра Рудик.

Вона наголосила, що чесні суди потрібні не нашим союзникам, а в першу чергу українцям, більшість із яких не довіряє суддям. Тому "Голос" вимагає реального, а не фейкового оновлення судів.

Водночас відновлення економіки, на думку Рудик, неможливе без допомоги міжнародних партнерів країни.

"Саме тому українська влада має повернутися "на рейки" системних реформ. Захист прав інвесторів. Співпраця з МВФ та Світовим банком. Це must, щоб повернутися до економічного зростання. Ми разом із колегами вже працюємо над економічною стратегією, яку будемо готові представити", - заявила лідер "Голосу".

Також Рудик акцентувала на необхідності впроваджувати "зелений курс" в Україні: бізнес має дбати не тільки про надприбутки, але й про відповідальне виробництво, яке не створює загрозу для життя людей. За її словами, "Голос" працює над тим, щоб екологія не фінансувалася за залишковим принципом, додала лідерка політсили.

"Наші німецькі колеги підтвердили непохитну позицію щодо територіальної цілісності України та підтримки її євроінтеграційного курсу. Також озвучили цікаві ідеї та пропозиції для пришвидшення економічного зростання, розвитку освіти та цифровізації", - резюмувала нардеп.

Нагадаємо, раніше партія "Голос" підтримала рішення уряду щодо припинення прямого авіасполучення з Республікою Білорусь, й закликала владу до ще більш кардинальних кроків.

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