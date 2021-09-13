Рудык назвала три системных шага для развития страны

И сейчас самое время определиться с приоритетами и действовать последовательно.

"Базовая проблема государства - экономическая слабость. При том, что по природным и человеческим ресурсам Украина вполне может рассчитывать на лидерство Центральной Европы, мы имеем одну из самых слабых экономик. Большинство государственных учреждений остаются советскими, а экономика под контролем ряда олигархов. Именно поэтому десятки тысяч людей ежегодно просто покидают страну. Госстат оценивает количество трудовых мигрантов в 1,3 млн человек, а эксперты - от 2 до 4 млн. Только за последние 10 лет в стране стало на 70% меньше молодых ученых - а это уже катастрофа", - пояснила депутат.

По ее словам, с 2009 года экономика фактически стояла на месте.

"Катастрофические 2014-2015 гг. были сильным ударом, но и государство для обеспечения экономического прорыва ничего не сделало. Экономические успехи за последние 20 лет есть только в трех секторах: аграрном, IТ и сфере услуг", - отметила Кира Рудык.

Технологическая промышленность фактически мертва, новые инновационные производства - скорее исключение, иностранные инвестиции остаются мечтой.

"Отсутствием прозрачной судебной системы, заоблачным уровнем коррупции и низким уровнем защиты частной собственности через чрезвычайное влияние олигархического бизнеса, инвесторов не заинтересуешь. Единственный возможный ответ на все это - строительство свободной экономики и свободного общества, ориентированного на человека дела", - уверена лидер "Голоса". - Государство должно сосредоточиться на создании условий для того, чтобы каждый мог заработать деньги, мог реализовать себя, мог планировать будущее своих детей в Украине без страха за их жизнь и возможности. Нам не нужны реформы ради реформ, реформы ради МВФ или Соединенных штатов, Реформы нужны ради украинцев - чтобы каждый мог больше зарабатывать, чувствовать себя в безопасности и иметь все возможности для самореализации. Так, со многими шагами мы опоздали на 20-30 лет. Но, как говорят англичане, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. А второй лучшее время - сейчас. Главное, что должны сделать - определить приоритеты".

Она убеждена, что фундамент развития государства - это три системных шага:

нивелирование олигархического влияния на экономику;

снижение налогового и бюрократического давления на тех, кто зарабатывает - наемных работников и предпринимателей;

приоритезация бюджета - должны тратить деньги на то, что дает долгосрочный результат - образование, науку и энергосбережение.

"Все это невозможно реализовать сразу. Но если действовать последовательно и настойчиво - результат будет", - говорит Рудык.