Рудык назвала приоритеты парламентской сессии для экономического развития Украины

"Если мы видим задачу системно бороться с олигархами, то это нужно делать не теми популистскими мерами, которыми действует президент, а мерами, которые действительно позволят вернуть средства в экономику и бороться с монополиями. Следующим пакетом следует принять законы, необходимые для следующего транша МВФ, чтобы стабилизировать отношения с Фондом и демонстрировать, что Украина - надежный партнер", - подчеркивает депутат.

Кроме того, по словам Киры Рудик, парламенту следует сосредоточиться на цифровизации и решении вопроса тарифов.

"Я пока не услышала от правительства плана, что делать с тарифами. Хотя этот вопрос на повестке дня, но о его решении мы не услышали. Уверена, потому, что решения пока нет. Абсолютно точно мы понимаем, что нужно будет компенсировать разницу по субсидиям. Но этот план краткосрочный, а о долгосрочных власть никогда не думает", - добавила она.

Нет понимания и по экономической стратегии в целом.

"Если наш государственный долг увеличивается, и власть это понимает, тогда вопрос: зачем делать еще больше дыр в бюджете, выдавая какие-то конкретные льготы или пособия различным отраслям. Мы должны четко понимать, как дальше строить государственную политику, но этого понимания у властей нет" , - констатирует лидер "Голоса".

Рудык добавляет, что даже в реализации удачных идей, как открытие рынка земли, прогресса нет.

"Экономисты видят в рынке земли одну из точек роста нашей страны. Но он сейчас работает исключительно на крупных фермеров, а малые и средние, ради которых делали эту реформу, не могут ею воспользоваться, ведь им негде брать деньги. Идея была хорошая, но исполнение провальное", - подчеркнула она.