Рудык назвала четыре шага для нацбезопасности Украины

"Причины протестов в Казахстане можно анализировать долго, но стратегически не исключено, что после акций ОДКБ там Россия будет продвигать идею участия контингента в миротворческой миссии на Донбассе. Такие сценарии вполне реальны. Так называемое Рождественское перемирие не работает. Боевики обстреливают силы ООС", - заявила Кира Рудык.

При этом власти не делают никаких заявлений на этот счет. И точно не от уверенности, что у них все "под контролем".

"Плохие новости негативно влияют на рейтинги. И шоу о войне не "зайдет" телезрителям, потому что война всем надоела, проще сделать вид, что ее нет. Мыслить же стратегически на несколько шагов вперед, анализировать и прогнозировать угрозы власть не умеет", - отметила Кира Рудык.

В сложившейся ситуации важно организовать собрание резервистов. Собрать СНБО и оперативно решить вопрос по поставкам боеприпасов для армии. Актуализировать вопросы российской угрозы в рамках ООН, убеждена лидер "Голоса".

"Также важно провести разъяснительную работу среди населения на случай агрессии России в регионах Украины. Это лишь несколько вещей, которые нужно делать уже давно. Для того чтобы обезопасить и защитить украинских граждан", - подчеркнула Рудык.