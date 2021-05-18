Рудык: "Голос" требует аудита деятельности Степанова на посту министра
Партия "Голос" требует аудита деятельности Максима Степанова на должности министра здравоохранения, поскольку за время пандемии коронавируса он не смог вовремя обеспечить средствами защиты украинских медиков, провалил массовое тестирование населения и вакцинацию, не обеспечил кислородом в достаточном количестве опорные больницы.
Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.
"Мы последовательно и системно год боролись за то, чтобы министр здравоохранения Степанов ушел в отставку и сегодня это произошло. Министр здравоохранения провалил три конкретные системные задачи, которые стояли перед ним: первое - это обеспечение массового тестирования, второе - обеспечение больниц кислородом, и третье - обеспечение массовой вакцинации, основная задача, которая в этом году стояла перед министром здравоохранения", - заявила она.
Рудик подчеркнула, что одного увольнения с должности Степанова недостаточно. Следует провести тщательное расследование его деятельности и "Голос" этого будет добиваться.
Отставка Степанова не означает автоматическое возобновление полноценной борьбы с COVID-19 в Украине, поэтому к потенциальным кандидатам на кресло главы Минздрава "Голос" имеет конкретные требования.
"Сейчас мы ждем новых кандидатов в министры. Мы ждем, что эти люди придут с аудитом министерств и четким конкретным планом, каким образом будет работать их министерство в дальнейшем. К кандидату в министры здравоохранения у нас есть конкретные задачи: первое - провести системный аудит Минздрава, второе - составить четкий план вакцинации на следующие полгода и третье - сделать то, что уже делают другие министры здравоохранения во всех странах, это начать переговоры о закупке вакцин на следующий год", - заявила Кира Рудык.
Напомним, сегодня Верховная рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 292 нардепа.