Рудык: "Голос" требует аудита деятельности Степанова на посту министра

Партия "Голос" требует аудита деятельности М аксима Степанова на должности министра здравоохранения, поскольку за время пандемии коронавируса он не смог вовремя обеспечить средствами защиты украинских медиков, провалил массовое тестирование населения и вакцинацию, не обеспечил кислородом в достаточном количестве опорные больницы.

"Мы последовательно и системно год боролись за то, чтобы министр здравоохранения Степанов ушел в отставку и сегодня это произошло. Министр здравоохранения провалил три конкретные системные задачи, которые стояли перед ним: первое - это обеспечение массового тестирования, второе - обеспечение больниц кислородом, и третье - обеспечение массовой вакцинации, основная задача, которая в этом году стояла перед министром здравоохранения", - заявила она.

Рудик подчеркнула, что одного увольнения с должности Степанова недостаточно. Следует провести тщательное расследование его деятельности и "Голос" этого будет добиваться.

Отставка Степанова не означает автоматическое возобновление полноценной борьбы с COVID-19 в Украине, поэтому к потенциальным кандидатам на кресло главы Минздрава "Голос" имеет конкретные требования.

"Сейчас мы ждем новых кандидатов в министры. Мы ждем, что эти люди придут с аудитом министерств и четким конкретным планом, каким образом будет работать их министерство в дальнейшем. К кандидату в министры здравоохранения у нас есть конкретные задачи: первое - провести системный аудит Минздрава, второе - составить четкий план вакцинации на следующие полгода и третье - сделать то, что уже делают другие министры здравоохранения во всех странах, это начать переговоры о закупке вакцин на следующий год", - заявила Кира Рудык.