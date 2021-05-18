Рудик: "Голос" вимагає аудиту діяльності Степанова на посаді міністра
Партія "Голос" вимагає аудиту діяльності Максима Степанова на посаді міністра охорони здоров'я, оскільки за час пандемії коронавірусу він не зміг вчасно забезпечити засобами захисту українських медиків, провалив масове тестування населення і вакцинацію, не забезпечив киснем в достатній кількості опорні лікарні.
Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик.
"Ми послідовно і системно рік боролися за те, щоб міністр охорони здоров’я Степанов пішов у відставку і сьогодні це сталося. Міністр охорони здоров'я провалив три конкретні системні задачі, які стояли перед ним: перше - це забезпечення масового тестування, друге - забезпечення лікарень киснем, і третє - забезпечення масової вакцинації, основна задача, яка в цьому році стояла перед міністром охорони здоров’я", - заявила вона.
Рудик наголосила, що самого звільнення з посади Степанова недостатньо. Слід провести ретельне розслідування його діяльності і "Голос" цього домагатиметься.
Відставка Степанова не означає автоматичне відновлення повноцінної боротьби з COVID-19 в Україні, тому до потенційних кандидатів на крісло очільника МОЗу "Голос" має конкретні вимоги.
"Наразі ми чекаємо нових кандидатів у міністри. Ми чекаємо, що ці люди прийдуть з аудитом міністерств і чітким конкретним планом, яким чином буде працювати їх міністерство надалі. До кандидата у міністри охорони здоров’я у нас є конкретні задачі: перше - провести системний аудит МОЗ, друге - скласти чіткий план вакцинації на наступні півроку і третє - зробити те, що вже роблять інші міністри охорони здоров’я по всіх країнах, це почати перемовини про закупку вакцин на наступний рік", - заявила Кіра Рудик.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Народні депутати схвалили відповідний проект постанови. "За" проголосували 292 нардепи.