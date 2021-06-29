Рудык: голос международных партнеров должен быть решающим при формировании ВККС
Лидер партии "Голос" Кира Рудык заявила, что главным вопросом повестки дня Верховной рады на этой неделе является судебная реформа. По ее словам, "Голос" уже год последовательно настаивает на том, что в конце концов должна быть перезапущена Высшая квалификационная комиссия судей при ключевом участии международных экспертов.
Об этом говорится на сайте политсилы.
"Ситуация, когда судам не доверяют 78% украинцев, никаких шансов на инвестиции и экономическое развитие не будет. Поэтому "Голос" внес необходимые правки в законопроект о судебной реформе и требует их принятия. Эти правки детализируют принципы формирования ВККС. Мы считаем, что голос международных партнеров должен быть решающим при формировании комиссии", - заявила Рудык.
Кроме того, именно конкурсная комиссия должна отбирать кандидатов в ВККС, а Высший совет правосудия только их утверждать, добавляет нардеп.
"Поэтому мы настаиваем, чтобы комиссия отбирала 16 кандидатов. Если комиссия будет выбирать 32 кандидата, как настаивают в партии власти, то Высший совет правосудия сможет выбрать худших из лучших, так не должно быть", - подчеркнула Рудик.
Она убеждена, что с судебной реформы должны начаться другие фундаментальные изменения, которые помогут стране перейти от выживания к росту и развитию в интересах каждого человека. Именно поэтому изменения в судебной системе являются ключевым элементом антиолигархического пакета "Голоса", который партия недавно внесла в парламент.
"Налогоплательщики в этом году заплатят почти 16 миллиардов за судебную систему, но мы все на 158 месте в рейтинге верховенства права. Иностранные инвесторы впервые за пять лет назвали недоверие к судебным властям преградой номер один для инвестиций. Продажные суды блокируют либеральное развитие украинской экономики, что выгодно исключительно олигархам. Потому что отсутствие справедливых судов - главная причина недоверия инвесторов для вложения денег в Украину", - напомнила Рудык.
Напомним, сегодня Верховная рада Украины собирается на внеочередное заседание. На нем, в частности, рассмотрят законопроект об основах национального сопротивления.