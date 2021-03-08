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Рудьковский заявил, что Семинский выводил деньги из "Нефтегаздобычи"

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 10:03
Рудьковский заявил, что Семинский выводил деньги из "Нефтегаздобычи" Фото: Николай Рудьковский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Бывший руководитель добывающей компании "Нефтегаздобыча" Олег Семинский мог выводить деньги из компании через подконтрольные ему фирмы-прокладки и уклоняться от уплаты налогов вплоть до 2013 года.

Об этом говорится в статье РБК-Украина со ссылкой на слова Николая Рудьковского, которій считается одним из акционеров компании на тот момент.

В разговоре с РБК-Украина Рудьковский как один из акционеров компании не скрывает претензий к топ-менеджеру компании, который, по его словам, активно промышлял выведением денег через фирмы-прокладки, уклонением от уплаты налогов и подобными вещами.

В общем доступе есть аудиозапись разговора между Рудьковским и Семинским, подтверждающая причастность Семинского к схемам воровства денег из "Нефтегаздобычи".

По данным издания, только на конец 2012 года долг "Нефтегаздобычи" перед государственным бюджетом составлял 64 млн грн.

Схемы с использованием фирм-прокладок привели к тому, что в 2012 году "Нефтегаздобыча" стала убыточной компанией, закончив год с отрицательным финансовым результатом в 381 млн грн.

Напомним, Семинский руководил компанией с 2003 по 2013 год. В последние годы перед увольнением Семинского, "Нефтегаздобыча" планомерно снижала объем добычи, накапливала долги и находилась на грани банкротства.

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