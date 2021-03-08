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Рудьковський заявив, що Семінський виводив гроші з "Нафтогазвидобування"

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 10:03
Рудьковський заявив, що Семінський виводив гроші з "Нафтогазвидобування" Фото: Микола Рудьковський (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Колишній керівник видобувної компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський міг виводити гроші з компанії через підконтрольні йому фірми-прокладки та ухилятися від сплати податків аж до 2013 року.

Про це йдеться в статті РБК-Україна з посиланням на слова Миколи Рудьковського, який вважається одним з акціонерів компанії на той момент.

У розмові з РБК-Україна Рудьковський як один з акціонерів компанії не приховує претензій до топ-менеджеру компанії, який, за його словами, активно займався виведенням грошей через фірми-прокладки, ухиленням від сплати податків і подібними речами.

В загальному доступі є аудіозапис розмови між Рудьковським і Семінським, яка підтверджує причетність Семінського до схем крадіжок грошей з "Нафтогазвидобування".

За даними видання, тільки на кінець 2012 року борг "Нафтогазвидобування" перед державним бюджетом становив 64 млн грн.

Схеми з використанням фірм-прокладок призвели до того, що у 2012 році "Нафтогазвидобування" стала збитковою компанією, закінчивши рік з негативним фінансовим результатом у 381 млн грн.

Нагадаємо, Семінський керував компанією з 2003 по 2013 рік. В останні роки перед звільненням Семінського, "Нафтогазвидобування" планомірно знижувала обсяг видобутку, накопичувала борги і перебувала на межі банкрутства.

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