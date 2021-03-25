Рудьковский рассказал, как его шантажировали в российской тюрьме

"Мне следователи и все другие, кто ко мне приходил, говорили: "Решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине, и расследование пойдет по другому пути"…. Они вышли на криминальный мир, вышли на смотрящего по тюрьме, пытались мне создать там абсолютно неприемлемые условия, чтобы мои родственники переписали на них акции компании и отдали имущество", - рассказал Рудьковский.

По его мнению, шантаж со стороны Шуфрича и Семинского должен быть расследован Службой безопасности Украины.

"Семинский и Шуфрич причастны к тому что меня вывезли в Российскую Федерацию, что меня там прессовали и представители главного следственного управления, и криминалитет. Они же воздействовали и на мою семью. Когда я сюда приехал они пытались организовать давление на меня криминалитета. И поэтому, я бы так сказал: я считаю, что этот вопрос Служба безопасности может расследовать", - заявил Рудьковский.