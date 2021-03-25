Рудьковський розповів, як його шантажували у російській в'язниці

"Мені слідчі і всі інші, хто до мене приходив, говорили: "Вирішите ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні, і розслідування піде по іншому шляху".... Вони вийшли на кримінальний світ, вийшли на наглядача з в'язниці, намагалися мені створити там абсолютно неприйнятні умови, щоб мої родичі переписали на них акції компанії і віддали майно", - розповів Рудьковський.

На його думку, шантаж з боку Шуфрича і Семінського повинен бути розслідуваний Службою безпеки України.

"Семінський і Шуфрич причетні до того що мене вивезли в Російську Федерацію, що мене там пресували і представники головного слідчого управління, і криміналітет. Вони ж впливали й на мою родину. Коли я сюди приїхав вони намагалися організувати тиск на мене криміналітету. І тому, я б так сказав: я вважаю, що це питання Служба безпеки може розслідувати", - заявив Рудьковський.