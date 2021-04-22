Рудик рассказала, как реализовать три основных обещания президента

В то же время Рудик предложила способы реализации основных обещаний президента.

"Во-первых, конечно, как нам остановить войну. Поскольку план "просто перестать стрелять" не сработал (и не мог), то пора переходить к плану о мире исключительно на украинских условиях. И привлечь международных партнеров, чтобы давить на Россию дипломатически-санкционными методами", - заявила Рудик.

Относительно посадок коррупционеров, политик убеждена, что это не может происходить в ручном режиме, система всегда будет сопротивляться. Поэтому решение только одно - судебная реформа, как единственный способ добиться вынесения справедливых решений для всех.

"Третий вопрос - знаменитое завершение эпохи бедности. Когда люди не могут работать из-за карантинных ограничений, то обещания о благосостоянии воплотить очень трудно. Нужен экономический план, который будет определять экономические рычаги для стимулирования экономики, как сохранить рабочие места и сократить безработицу, за какой счет выплачивать пенсии, финансировать образование, медицину и армию, если бизнес закрывается", - добавила она.

Рудик также подчеркнула, что эти все вещи не происходят за один день. Они нуждаются в долгой кропотливой системной работе. И только тогда будут результаты.