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Рудик рассказала, как реализовать три основных обещания президента

Автор: РБК-Украина

Спустя два года президентства Владимира Зеленского украинцы поняли, что простых и быстрых решений, чтобы наступил конец "эпохи бедности", начались посадки коррупционеров, а война закончилась - не будет.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик в эфире "Прямого".

В то же время Рудик предложила способы реализации основных обещаний президента.

"Во-первых, конечно, как нам остановить войну. Поскольку план "просто перестать стрелять" не сработал (и не мог), то пора переходить к плану о мире исключительно на украинских условиях. И привлечь международных партнеров, чтобы давить на Россию дипломатически-санкционными методами", - заявила Рудик.

Относительно посадок коррупционеров, политик убеждена, что это не может происходить в ручном режиме, система всегда будет сопротивляться. Поэтому решение только одно - судебная реформа, как единственный способ добиться вынесения справедливых решений для всех.

"Третий вопрос - знаменитое завершение эпохи бедности. Когда люди не могут работать из-за карантинных ограничений, то обещания о благосостоянии воплотить очень трудно. Нужен экономический план, который будет определять экономические рычаги для стимулирования экономики, как сохранить рабочие места и сократить безработицу, за какой счет выплачивать пенсии, финансировать образование, медицину и армию, если бизнес закрывается", - добавила она.

Рудик также подчеркнула, что эти все вещи не происходят за один день. Они нуждаются в долгой кропотливой системной работе. И только тогда будут результаты.

Напомним, ранее партия "Голос" зарегистрировала законопроект №5346, который предусматривает поддержку бизнеса на время локдауна.

Законопроект поддержали около 20 бизнес-ассоциаций, в частности Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины, Украинский совет бизнеса и ее члены.

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Новости Украины Партия ГолосКира Рудик
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