Ручное регулирование рынка газа приведет к сворачиванию реформы, - ЕBА

Ручное регулирование рынка газа отменяет положительные изменения проведенной реформы рынка природного газа, а также делает его непривлекательным для международных инвестиций и в целом негативно влияет на инвестиционный климат Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) на основании анализа законодательных инициатив о так называемом "участии государства в регулировании рынка газа" №6426 и №6426-1.

"Предусмотренные проектами нормы существенно изменят правила функционирования сектора, негативно отразятся на конкуренции на этом рынке, а также фактически отменят положительные изменения проведенной реформы рынка природного газа. Как следствие, данный сектор будет непривлекателен для международных инвестиций, от чего пострадает и инвестиционная привлекательность Украины в целом", - говорится в нем.

В ЕВА подчеркнули, что такие действия будут критически восприниматься среди иностранных партнеров и не будут способствовать интеграции с рынками природного газа государств-сторон Энергетического Сообщества.

Кроме того, в соответствии с соглашением об ассоциации Украины с ЕС, перед принятием этих законопроектов правительство должно было провести консультации с Европейской Комиссией касательно соответствия их правилам и нормам ЕС.