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Ручне регулювання ринку газу призведе до згортання реформи, - ЕBА

Автор: Наталія Гурковська

Ручне регулювання ринку газу скасовує позитивні зміни проведеної реформи ринку природного газу, а також робить його непривабливим для міжнародних інвестицій та загалом негативно впливає на інвестиційний клімат України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Європейської бізнес асоціації (ЕВА) на підставі аналізу законодавчих ініціатив про так звану "участь держави в регулюванні ринку газу" №6426 та №6426-1.

"Передбачені проектами норми суттєво змінять правила функціонування сектора, негативно позначаться на конкуренції на цьому ринку, а також фактично скасують позитивні зміни проведеної реформи ринку природного газу. Як наслідок, цей сектор буде непривабливим для міжнародних інвестицій, від чого постраждає й інвестиційна привабливість України загалом", - йдеться у ньому.

В ЕВА наголосили, що такі дії критично сприйматимуться серед іноземних партнерів і не сприятимуть інтеграції з ринками природного газу держав-сторін Енергетичного Співтовариства.

Крім того, відповідно до угоди про асоціацію України з ЄС, перед прийняттям цих законопроектів уряд мав провести консультації з Європейською Комісією щодо відповідності їхнім правилам та нормам ЄС.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

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