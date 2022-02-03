Ручне регулювання ринку газу призведе до згортання реформи, - ЕBА

Ручне регулювання ринку газу скасовує позитивні зміни проведеної реформи ринку природного газу, а також робить його непривабливим для міжнародних інвестицій та загалом негативно впливає на інвестиційний клімат України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Європейської бізнес асоціації (ЕВА) на підставі аналізу законодавчих ініціатив про так звану "участь держави в регулюванні ринку газу" №6426 та №6426-1.

"Передбачені проектами норми суттєво змінять правила функціонування сектора, негативно позначаться на конкуренції на цьому ринку, а також фактично скасують позитивні зміни проведеної реформи ринку природного газу. Як наслідок, цей сектор буде непривабливим для міжнародних інвестицій, від чого постраждає й інвестиційна привабливість України загалом", - йдеться у ньому.

В ЕВА наголосили, що такі дії критично сприйматимуться серед іноземних партнерів і не сприятимуть інтеграції з ринками природного газу держав-сторін Енергетичного Співтовариства.

Крім того, відповідно до угоди про асоціацію України з ЄС, перед прийняттям цих законопроектів уряд мав провести консультації з Європейською Комісією щодо відповідності їхнім правилам та нормам ЄС.