Ручне регулювання ринку ліків може створити бар'єри для доступу до медикаментів, – "Пацієнти України"

"Переживаємо за те, щоб ці зміни не вплинули негативно на доступ пацієнтів до ліків. Тому що от таке квотування в ручну, з боку держави – це ручне регулювання ринку. Тобто там не більше ніж 15% може закуповувати від виробника дистриб’ютор і продавати в аптеку, такого ніде в світі не було. Я знаю, що наші міжнародні організації, які надають технічну допомогу, МОЗ вже робили навіть аналіз чи є в світі така практика. В цивілізованих країнах немає, там ринок сам себе регулює і це – найкращий механізм, тому що природня конкуренція вона найкраще знижує ціни", - зазначила Іваненко.

Вона також висловила занепокоєння, що запровадження обмежень на обсяг закупівель препаратів одним дистриб’ютором у розмірі не більше 15% від загального обсягу може призвести до зменшення асортименту ліків в аптеках, а також створити бар'єри для доступу пацієнтів до важливих препаратів.

"Навіть є загроза, що цей доступ (до ліків, - ред.) може погіршитися, тому що ми штучно зараз будемо затягувати на ринок невідомих дистриб’юторів, які можливо не матимуть спроможності навіть 15% поставити в аптеку", - підкреслила експертка.

На її думку, у цьому питанні потрібен зважений підхід, щоб запропоновані зміни не завдали шкоди пацієнтам.

"Тому я дуже сильно переживаю, що наш асортимент в аптеках зменшиться. На ціну препаратів це може ніяк не вплинути, тому що націнка дистриб’ютора вона є найменшою у формуванні ціни на лікарський засіб. Вона є дуже не суттєвою і вона не робить погоди взагалі", - наголосила Іваненко.

Нагадаємо, раніше проти поправок до законопроєкту №11493 виступили учасники фармацевтичного ринку.