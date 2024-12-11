Ручное регулирование рынка лекарств может создать барьеры для доступа к медикаментам, – "Пациенты Украины"

"Переживаем за то, чтобы эти изменения не повлияли негативно на доступ пациентов к лекарствам. Потому что вот такое квотирование в ручную, со стороны государства – это ручное регулирование рынка. То есть там не более 15% может закупать от производителя дистрибьютор и продавать в аптеку такого нигде в мире не было. Я знаю, что наши международные организации, оказывающие техническую помощь, Минздрав уже делали даже анализ или есть в мире такая практика. В цивилизованных странах нет, там рынок сам себя регулирует и это лучший механизм, потому что естественная конкуренция она лучше снижает цены", - отметила Иваненко.

Она также выразила обеспокоенность, что введение ограничений на объем закупок препаратов одним дистрибьютором в размере не более 15% общего объема может привести к уменьшению ассортимента лекарств в аптеках, а также создать барьеры для доступа пациентов к важным препаратам.

"Даже есть угроза, что этот доступ (к лекарствам, - ред.) может ухудшиться, потому что мы искусственно сейчас будем затягивать на рынок неизвестных дистрибьюторов, которые, возможно, не смогут даже 15% поставить в аптеку", - подчеркнула эксперт.

По ее мнению, в этом вопросе нужен взвешенный подход, чтобы предложенные изменения не нанесли ущерба пациентам.

"Поэтому я очень сильно переживаю, что наш ассортимент в аптеках уменьшится. На цену препаратов это может никак не повлиять, потому что наценка дистрибьютора она самая маленькая в формировании цены на лекарственное средство. Она очень не существенна и она не делает погоды вообще ", - подчеркнула Иваненко.

Напомним, ранее против поправок в законопроект №11493 выступили участники фармацевтического рынка.