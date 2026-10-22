Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики, - експерт

Ситуація з прайс-кепами в Україні

Як повідомлялось, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.

За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Нагадаємо, експерт енергетичного ринку Володимир Галущак наголосив, що зниження прайс-кепів на ринку електроенергії може напряму вплинути на обсяги імпорту та створити додаткові ризики для енергосистеми в періоди дефіциту.

Раніше Володимир Кудрицький, голова правління "Укренерго" у 2020–2024 роках, заявив, що ручне регулювання прайс-кепів створює невизначеність для інвесторів і стримує вкладення у нову генерацію