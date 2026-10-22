Ручная регулировка прайс-кэпов отпугивает инвесторов от украинской энергетики, - эксперт

Ситуация с прайс-кепами в Украине

Как сообщалось, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года.

По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные пересечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Напомним, эксперт энергетического рынка Владимир Галущак подчеркнул, что снижение прайс-кэпов на рынке электроэнергии может повлиять на объемы импорта и создать дополнительные риски для энергосистемы в периоды дефицита.

Ранее Владимир Кудрицкий, глава правления "Укрэнерго" в 2020–2024 годах, заявил, что ручная регулировка прайс-кэпов создает неопределенность для инвесторов и сдерживает вложения в новую генерацию.