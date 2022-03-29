Нет рублей – нет газа. Зачем Путин начал газовый шантаж Европы

В Кремле перешли к откровенному шантажу европейских покупателей газа. РФ отказывается продавать им газ, если покупатели не изменят условия оплаты товара.

На прошлой неделе Владимир Путин принял решение об отказе принимать оплату газа в долларах и евро от "недружественных стран", которые ввели санкции в отношении России.

В Москве требуют оплату в рублях, но пока ни одна из стран Европы не согласилась на это. РБК-Украина уже писало о том, что требование РФ вызваны желанием обойти введенные санкции. В Европе это прекрасно понимают, однако пока не намерены менять контракты в части условий оплаты.

В России об отказе в поставках прямо не говорят, но дают понять, что они прекратятся, если условия не будут выполнены. "Будем решать вопросы по мере их поступления. То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин поручил ответственным структурам за неделю подготовить механизм перехода на новые условия оплаты газа. К 31 марта должны быть готовы изменения контрактов и возможность приобретения рублей для оплаты за экспортируемый газ на внутреннем рынке России. То есть фактически покупатели должны будут менять валюту на рубли на внутреннем рынке РФ и оплачивать газ. При этом объемы поставок и принципы определения цен изменены не будут, говорится в поручении.

Таким образом, покупателям практически не дают права выставлять ответные предложения изменения контрактов. Уже после заявления Пескова в Европе подтвердили свою позицию. "Все министры стран G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов… Оплата в рублях неприемлема, и мы призываем соответствующие компании не выполнять требование Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но как вы можете видеть из этого великого единства и решимости мы не будем разделены ", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Австрия уже рассматривает возможность заключения долгосрочного газового соглашения с Азербайджаном, Алжиром или же Норвегией. Это поможет ей снизить цены на газ.

"Как долго сможет продержаться Австрия, если Россия сразу перережет линии? Уровень наполнения примерно соответствует времени года. В Австрии газ используется для обогрева одного миллиона домохозяйств, а также для электроснабжения. Основная цель состоит в том, чтобы поддерживать работу источников питания (электростанций - ред.), иначе возможны перебои с электричеством", - заявил глава австрийского энергетического регулятора E-Control Вольфганг Урбанчич.

Цены на энергоносители в Европе после начала войны РФ против Украины выросли. Сейчас после отказа продажи газа может произойти очередной рост цен. Однако заморозка поставок вряд ли будет длиться долго. Россия временно может прекратить поставки в Европу и заполнить собственные хранилища. Потом газ придется куда-то девать или существенно сокращать добычу, что маловероятно. Хотя, конечно, можно допустить, что РФ будет просто сжигать неликвидную продукцию.

Не исключено, что через некоторое время поставки газа, если они все-таки прекратятся, возобновятся. Это может произойти или после окончания военных действий, или в результате какого-то компромисса.

Европа пока отказаться от российского газа полностью не может – нет альтернативных поставок. Снижение закупок может быть максимум на две трети, и то лишь к концу 2023 году. Почти 100 млрд кубометров могут быть замещены за счет увеличения поставок LNG из США, Австралии и других стран.

Катар – второй по величине продавец сжиженного газа, на которого возлагались надежды, как на альтернативного поставщика, пока не может заменить Россию для Европы. Большую часть газа страна продает по долгосрочным контрактам в Азию.

Альтернативой могут быть поставки из Великобритании, Норвегии и Нидерландов, плюс США и Азербайджан могут увеличить поставку LNG. Но все равно это не покроет потребности. Сейчас Европа в год импортирует около 150 млрд кубометров газа из РФ. И по самым оптимистическим прогнозам сократить поставки за год удастся лишь на треть. К примеру, для увеличения поставок LNG из США, о которых заявлял Джо Байден, в Европе просто не хватает мощностей для приема.

Тем не менее, Болгария, у которой контракт с "Газпромом" на поставку газа заканчивается в текущем году, уже заявила, что не намерена его продлевать. "В этой ситуации переговоры с "Газпромом" невозможны", – заявил вице-премьер страны Асен Василев. София планирует заменить газ поставками из Греции и Турции и увеличить импорт из Азербайджана.

А вот в Италии, которая импортирует из РФ до 30 млрд кубометров газа в год, могут отказаться от поставок в течение двух-трех лет. Сейчас Рим ведет газовые переговоры с Катаром, США и Мозамбиком.

Германия до конца 2022 года может отказаться от российского угля и, возможно, от нефти. А вот прекратить импорт газа не получится. "Что касается газа, то отказ от его ввоза из России - более сложен, поскольку Германия не располагает собственными мощностями по импорту сжиженного сырья", - отметил Хабек.

Сокращение поставок газа из России, в первую очередь по украинской ГТС, а тем более – полный отказ от транзитных поставок, увеличивает риски угрозы ее уничтожения врагом. До сих пор в районах прохождения магистрального газопровода российская сторона не проводила никаких обстрелов, видимо, оберегая транзитные мощности.

Если будет понятно, что транзит газа через Украину прекратится, то ценность магистрального газопровода для РФ станет нулевой. Чем это чревато – догадаться несложно. И в случае атаки по ГТС у Украины могут возникнуть серьезные проблемы с поставками газа внутри страны, поскольку распределительные газопроводы, по которым газ идет в регионы, напрямую связаны с магистральным.