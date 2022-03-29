Немає рублів - немає газу. Навіщо Путін почав газовий шантаж Європи

У Кремлі перейшли до відвертого шантажу європейських покупців газу. РФ відмовляється продавати їм газ, якщо покупці не змінять умови оплати товару.

Минулого тижня Володимир Путін прийняв рішення про відмову приймати оплату газу в доларах і євро від "недружніх країн", які ввели санкції щодо Росії.

У Москві вимагають оплату в рублях, але поки жодна з країн Європи не погодилася на це. РБК-Україна вже писало про те, що вимога РФ викликані бажанням обійти введені санкції. У Європі це прекрасно розуміють, проте поки не мають наміру змінювати контракти в частині умов оплати.

У Росії про відмову в постачанні прямо не говорять, але дають зрозуміти, що вони його припинять, якщо умови не будуть виконані. "Будемо вирішувати питання по мірі їх надходження. Те, що ми не будемо безкоштовно постачати газ, це однозначно. Це можна сказати з абсолютною впевненістю", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Путін доручив відповідальним структурам за тиждень підготувати механізм переходу на нові умови оплати газу. До 31 Березня мають бути готові зміни контрактів і можливість придбання рублів для оплати за експортований газ на внутрішньому ринку Росії. Тобто фактично покупці повинні будуть міняти валюту на рублі на внутрішньому ринку РФ і оплачувати газ. При цьому обсяги поставок і принципи визначення цін змінені не будуть, йдеться в дорученні.

Таким чином, покупцям практично не дають права виставляти пропозиції по зміні контрактів у відповідь. Вже після заяви Пєскова в Європі підтвердили свою позицію. "Всі міністри країн G7 погодилися з тим, що це одностороннє і відверте порушення існуючих контрактів... Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Спроба Путіна розділити нас очевидна, але як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості ми не будемо розділені", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Австрія вже розглядає можливість укладення довгострокової газової угоди з Азербайджаном, Алжиром або ж Норвегією. Це допоможе їй знизити ціни на газ.

"Як довго зможе протриматися Австрія, якщо Росія відразу переріже лінії? Рівень наповнення приблизно відповідає пори року. В Австрії газ використовується для обігріву одного мільйона домогосподарств, а також для електропостачання. Основна мета полягає в тому, щоб підтримувати роботу джерел живлення (електростанцій - ред.), інакше можливі перебої з електрикою", - заявив глава австрійського енергетичного регулятора E-Control Вольфганг Урбанчич.

Ціни на енергоносії в Європі після початку війни РФ проти України зросли. Зараз після відмови продажу газу може відбутися чергове зростання цін. Однак заморозка поставок навряд чи триватиме довго. Росія тимчасово може припинити поставки в Європу і заповнити власні сховища. Потім газ доведеться кудись дівати або істотно скорочувати видобуток, що малоймовірно. Хоча, звичайно, можна допустити, що РФ буде просто спалювати неліквідну продукцію.

Не виключено, що через деякий час поставки газу, якщо вони все-таки припиняться, відновляться. Це може статися або після закінчення військових дій, або в результаті якогось компромісу.

Європа поки відмовитися від російського газу повністю не може - немає альтернативних поставок. Зниження закупівель може бути максимум на дві третини, і то лише до кінця 2023 року. Майже 100 млрд кубометрів можуть бути заміщені за рахунок збільшення поставок LNG з США, Австралії та інших країн.

Катар - другий за величиною продавець скрапленого газу, на якого покладалися надії, як на альтернативного постачальника, поки не може замінити Росію для Європи. Більшу частину газу країна продає за довгостроковими контрактами в Азію.

Альтернативою можуть бути поставки з Великобританії, Норвегії та Нідерландів, плюс США і Азербайджан можуть збільшити поставку LNG. Але все одно це не покриє потреби. Зараз Європа в рік імпортує близько 150 млрд кубометрів газу з РФ. І за найоптимістичнішими прогнозами скоротити поставки за рік вдасться лише на третину. Наприклад, для збільшення поставок LNG з США, про які заявляв Джо Байден, в Європі просто не вистачає потужностей для прийому.

Тим не менш, Болгарія, у якої контракт з "Газпромом" на поставку газу закінчується в поточному році, вже заявила, що не має наміру його продовжувати. "У цій ситуації переговори з "Газпромом" неможливі", – заявив віце-прем'єр країни Асен Василев. Софія планує замінити газ поставками з Греції та Туреччини і збільшити імпорт з Азербайджану.

А ось в Італії, яка імпортує з РФ до 30 млрд кубометрів газу на рік, можуть відмовитися від поставок протягом двох-трьох років. Зараз Рим веде газові переговори з Катаром, США і Мозамбіком.

Німеччина до кінця 2022 року може відмовитися від російського вугілля і, можливо, від нафти. А ось припинити імпорт газу не вийде. "Що стосується газу, то відмова від його ввезення з Росії - складніша, оскільки Німеччина не має власних потужностей з імпорту скрапленої сировини", - зазначив Хабек.

Скорочення поставок газу з Росії, в першу чергу по українській ГТС, а тим більше – повна відмова від транзитних поставок, збільшує ризики загрози її знищення ворогом. Досі в районах проходження магістрального газопроводу російська сторона не проводила жодних обстрілів, мабуть, оберігаючи транзитні потужності.

Якщо буде зрозуміло, що транзит газу через Україну припиниться, то цінність магістрального газопроводу для РФ стане нульовою. Чим це загрожує - здогадатися нескладно. І в разі атаки по ГТС в України можуть виникнути серйозні проблеми з поставками газу всередині країни, оскільки розподільні газопроводи, по яких газ йде в регіони, безпосередньо пов'язані з магістральним.