Рубану сообщили о дополнительном подозрении

Руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану сообщено о дополнительном подозрении. Об этом в зале Апелляционного суда Киева заявил прокурор Александр Банник, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Рубану сообщили о подозрении по ст. 109 (сговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

"Рубану было сообщено о дополнительном подозрении. Его подозревают в сговоре с целью совершения насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч.1 ст. 109), в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109). Риски, предусмотренные Уголовным кодексом, есть", - заявил он.

Кроме того, прокурор отметил, что Рубан совершил преступление против основ нацбезопасности Украины.

"Считаю, что содержание под стражей является целесообразным и обоснованным. Автомобиль был осмотрен следователями, и найденное было привлечено в качестве доказательств. Есть копии рапортов, которые содержат неопровержимые доказательства. Он является организатором совершения данного преступления. Рубан передал данное оружие, именно по его инициативе в город Хмельницкий он передал оружие на хранение. Это и есть незаконное хранение оружия", - сказал он.

Прокурор также отметил, что нардеп Надежда Савченко, которая хочет взять Рубана на поруки, не может претендовать на особое доверие.

"Прошу добавить о взятии на поруки.. Количество поручителей определяет следственный судья. Генпрокур внес в ВР представление на привлечение к ответственности Савченко. Фактически, в материалах досудебного расследования содержатся доказательства, что она непосредственно причастна к преступлениям, которые совершил Рубан. При таких обстоятельствах, Савченко не может претендовать на особое доверие. Апелляционную жалобу защитника считаю не обоснованной. Сейчас решается вопрос о рассмотрении представления по Савченко", - добавил прокурор.

Вместе с тем, адвокат Рубана просил суд изменить меру пресечения на домашний арест, он также добавил, что Рубану дополнительно сообщено о подозрениях по ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 112 (Посягательство на государственного или общественного деятеля) УК.

Отметим, Рубана обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.

Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко подает в суд ходатайство о взятии главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки.