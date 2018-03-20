Рубану повідомили про додаткову підозру

Керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану повідомлено про додаткову підозру. Про це у залі Апеляційного суду Києва заявив прокурор Олександр Банник, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Рубану повідомили про підозру за ст. 109 (змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

"Рубану було повідомлено про додаткову підозру. Його підозрюють у змові з метою вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч.1 ст. 109), у підготовці до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109). Ризики, передбачені Кримінальним кодексом, є", - заявив він.

Крім того, прокурор зазначив, що Рубан вчинив злочин проти основ нацбезпеки України.

"Вважаю, що тримання під вартою є доцільним і обгрунтованим. Автомобіль був оглянутий слідчими, і знайдене було залучено у якості доказів. Є копії рапортів, які містять беззаперечні докази. Він є організатором вчинення данного злочину. Рубан передав данну зброю, саме за його ініціативою у місто Хмельницький він передав зброю на зберігання. Це і є незаконне зберігання зброї", - сказав він.

Прокурор також зазначив, що нардеп Надія Савченко, яка хоче взяти Рубана на поруки, не може заслуговувати на особливу довіру.

"Прошу додати про взяття на поруки.. Кількість поручителів визначає слідчий суддя. Генпрокур вніс до ВР подання на притягнення до відповідальності Савченко. Фактично, в матеріалах досудового розслідування містяться докази, що вона безпосередньо причетна до злочинів, які здійснив Рубан. За таких обставин, Савченко не може заслуговувати на особливу довіру. Апеляційну скаргу захисника вважаю не обгрунтованою. Наразі вирішується питання щодо розгляду подання по Савченко", - додав прокурор.

Разом з тим, адвокат Рубана просив суд змінити запобіжний захід на домашній арешт, він також додав, що Рубану додатково повідомленно про підозри за ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 112 (Посягання на державного чи громадського діяча) ККУ.

Зазначимо, Рубана звинувачують у підготовці терактів у центрі Києва, плануванні держперевороту і незаконному поводженні зі зброєю.

Рубана підозрюють за ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину), ч. 3 ст. 258 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Савченко подає до суду клопотання про взяття голови центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на поруки.