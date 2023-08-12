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Рубль досяг нового антирекорду: 100 одиниць за долар

Фото: рубль оновив антирекорд вартості (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російська валюта продовжує падіння і станом на ніч 12 серпня один долар коштує 100 рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Google Фінанси.

Вранці 11 серпня рубль досяг нового антирекорду. На торгах Московської біржі курс долара становив 98, 38 рубля, однак потім валюта продовжила падіння рівно до 100 рублів. Євро на момент публікації коштує 109,64 рубля.

З початку 2023 року курс долара в РФ виріс на понад 38%, тоді як євро - на 42%. За версією Bloomberg, російська валюта потрапила до трійки найслабших валют світу разом із турецькою лірою та аргентинським песо.

Падіння російського рубля

Нагадаємо, російський валютний ринок функціонує в умовах жорстких обмежень із початку війни проти України у лютому минулого року. За 2022 офіційний курс рубля до долара США навіть зміцнився з 80 до 74 рублів. За цей час рубль втратив конвертованість через запроваджені заборони на рух капіталу.

Однак в серпні валюта почала падати, впевнено наближаючись до позначки в 100 рублів за долар.

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