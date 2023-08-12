Рубль достиг нового антирекорда: 100 единиц за доллар

Утром 11 августа рубль достиг нового антирекорда. На торгах Московской биржи курс доллара составлял 98,38 рубля, однако затем валюта продлила падение ровно до 100 рублей. Евро к моменту публикации стоит 109,64 рубля.

С начала 2023 года курс доллара в РФ вырос более чем на 38%, тогда как евро - на 42%. По версии Bloomberg, российская валюта попала в тройку самых слабых валют мира вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

Падение российского рубля

Напомним,российский валютный рынок функционирует в условиях жестких ограничений с начала войны против Украины в феврале прошлого года. За 2022 год официальный курс рубля к доллару США даже укрепился с 80 до 74 рублей. За это время рубль потерял конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала.

Однако в августе валюта начала падать, уверенно приближаясь к отметке в 100 рублей за доллар.

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