Рубіо вважає, що переговори між Україною та РФ неможливі без поступок з обох сторін

"Єдиний спосіб покласти край цій війні - через процес переговорів, а переговори - чи то в бізнесі, торгівлі чи геополітиці - передбачають, що обидві сторони щось віддають, обидві сторони йдуть на поступки", - сказав він.

Держсекретар США не уточнив, у чому саме полягають поступки.

"Це має бути предметом переговорів, але загальні заяви, які можуть стати приводом для відмови однієї зі сторін від участі, не сприятимуть цьому процесу", - додав Рубіо.

Він також прокоментував заяву міністрів країн G7 про підтримку територіальної цілісності України. Рубіо зазначив, що це "не є зміною державної політики" для США, оскільки "я ніколи не чув, щоб президент Трамп говорив, що Росія має право захопити всю Україну і робити там усе, що заманеться".

Водночас він наголосив, що воєнного вирішення війни не існує, оскільки ні Росія, ні Україна не можуть досягти своїх "максималістських цілей".