Рубіо висунув Україні претензію через атаки на судна, пов'язані зі США

За словами Рубіо, такі інциденти могли відбуватися ненавмисно. Водночас у Вашингтоні вважають, що ситуацію не можна залишати без уваги.

"Протягом останніх кількох місяців судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями - ймовірно, не навмисно, але все ж таки - з боку України", - заявив держсекретар США.

Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не можуть допустити повторення подібних випадків.

"Ми не можемо допустити, щоб таке відбувалося. Цю проблему потрібно вирішити", - сказав він.

Що передувало

США вже порушували питання ударів по суднах у Чорному морі. Наприкінці липня Вашингтон закликав Україну не атакувати неросійські судна після того, як під час однієї з атак постраждав танкер, зафрахтований американською компанією Chevron.

Згодом Bloomberg повідомив, що Україна погодилася не завдавати ударів по окремих неросійських танкерах та об'єктах інфраструктури в Чорному морі, важливих для експорту казахстанської нафти.