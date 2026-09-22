Рубіо висунув Україні претензію через атаки на судна, пов'язані зі США

Російські судна, пов'язані зі Сполученими Штатами, неодноразово ставали мішенями атак з боку України протягом останніх кількох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в ефірі Fox News.
За словами Рубіо, такі інциденти могли відбуватися ненавмисно. Водночас у Вашингтоні вважають, що ситуацію не можна залишати без уваги.
"Протягом останніх кількох місяців судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями - ймовірно, не навмисно, але все ж таки - з боку України", - заявив держсекретар США.
Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не можуть допустити повторення подібних випадків.
"Ми не можемо допустити, щоб таке відбувалося. Цю проблему потрібно вирішити", - сказав він.
США вже порушували питання ударів по суднах у Чорному морі. Наприкінці липня Вашингтон закликав Україну не атакувати неросійські судна після того, як під час однієї з атак постраждав танкер, зафрахтований американською компанією Chevron.
Згодом Bloomberg повідомив, що Україна погодилася не завдавати ударів по окремих неросійських танкерах та об'єктах інфраструктури в Чорному морі, важливих для експорту казахстанської нафти.
Водночас українські Сили безпілотних систем продовжують операцію "МоЛоЧКа" проти російського тіньового флоту.
За даними командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, за десять тижнів операції українські військові уразили 285 плавзасобів у Чорному та Азовському морях.