Рубіо про угоду щодо копалин: я б не зараховував це як гарантію безпеки для України

США не будуть розглядати угоду про корисні копалини як гарантію безпеки для України. Але це дасть США зацікавленість для захисту України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Марко Рубіо, якого цитує The Guardian.
Він заявив, що Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак. Як повідомляють ЗМІ, Рубіо наголосив, що європейці "повинні бути залучені в цьому питанні".
"Угода щодо копалин вигідна для обох сторін. З одного боку, вона сприяє довготерміновому процвітанню та безпеці, через їхнє економічне зростання, їхній ВВП має рости і це дає їм інструмент і можливість фінансувати свою оборону", - заявив Рубіо.
Держсекретар зазначив, що не зараховував би угоду про ресурси як гарантію безпеки для України.
"Я би не зараховував це (угоду щодо копалин, - ред.) як гарантію безпеки, але, звісно, якщо США матимуть економічний інтерес, генерування доходів для нашого народу, США матимуть і інтерес в тому, щоб його захищати від загроз", - сказав він.
Нагадаємо, Україна та США намагаються укласти угоду про рідкісноземельні матеріали. У рамках цієї угоди американська сторона отримає доступ та можливість видобутку стратегічно важливих ресурсів на території України.
Україна своєю чергою хоче отримати гарантії безпеки від США. Проте адміністрація президента США Дональда Трампа не вважає, що угода повинна бути частиною гарантій безпеки.
Відомо, що за угодою Україна та США повинні створити спільний Інвестиційний фонд. Україна повинна буде вносити до нього 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації всіх відповідних природноресурсних активів і відповідних об'єктів інфраструктури. США зі своєї сторони будуть робити відповідні внески.
Фонд буде інвестувати кошти в розвиток, відновлення і безпеку України. Ним управлятимуть уряди обох країн.
Детальніше про те що таке рідкісноземельні матеріали і як з'явилася ідея про угоду - в матеріалі РБК-Україна.
Додамо, що вчора, 11 березня, у Саудівській Аравії пройшли переговори команд України і США. Проте під час зустрічі угода не була підписана. Детальніше про результати переговорів - за посиланням.
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