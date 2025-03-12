Рубіо про угоду щодо копалин: я б не зараховував це як гарантію безпеки для України

Він заявив, що Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак. Як повідомляють ЗМІ, Рубіо наголосив, що європейці "повинні бути залучені в цьому питанні".

"Угода щодо копалин вигідна для обох сторін. З одного боку, вона сприяє довготерміновому процвітанню та безпеці, через їхнє економічне зростання, їхній ВВП має рости і це дає їм інструмент і можливість фінансувати свою оборону", - заявив Рубіо.

Держсекретар зазначив, що не зараховував би угоду про ресурси як гарантію безпеки для України.

"Я би не зараховував це (угоду щодо копалин, - ред.) як гарантію безпеки, але, звісно, якщо США матимуть економічний інтерес, генерування доходів для нашого народу, США матимуть і інтерес в тому, щоб його захищати від загроз", - сказав він.