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Рубіо стурбований можливим поверненням України до жорстких позицій на переговорах, - Reuters

Середа 23 квітня 2025 11:19
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Рубіо стурбований можливим поверненням України до жорстких позицій на переговорах, - Reuters Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Держсекретар США Марко Рубіо висловив занепокоєння, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах з Росією. На його думку це ускладнить досягнення прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переговори між представниками США, України та провідних європейських країн, які мали відбутися в середу в Лондоні, були відкладені через відмову більшості міністрів закордонних справ підтримати запропоновану угоду щодо припинення війни Росії з Україною.

Рубіо скасував свій візит до Лондона, що фактично зірвало зустріч, у якій мали взяти участь глави МЗС Великої Британії, України, Франції та Німеччини.

Один із європейських чиновників Reuters повідомив, що Рубіо висловив занепокоєння, що Україна може повернутися до своїх попередніх жорстких позицій, яка, на думку Вашингтона, унеможливить будь-який прорив на переговорах.

Раніше президент США Дональд Трамп попередив, що Америка може вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу.

Водночас він висловив сподівання, що Київ і Москва досягнуть угоди вже цього тижня. Втім, більшість дипломатів скептично оцінюють такі перспективи, вказуючи на серйозні розбіжності між сторонами.

Переговори у Лондоні

Сьогодні, 23 квітня, у Лондоні мала відбутися зустріч представників України, Британії, США, Франції та Німеччини. За словами президента Володимира Зеленського, переговори мали б бути спрямовані на припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від переговорів щодо України в Лондоні 23 квітня. Причиною стала відмова президента Володимира Зеленського визнати Крим російським.

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