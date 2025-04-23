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Рубио обеспокоен возможным возвращением Украины к жестким позициям на переговорах, - Reuters

Среда 23 апреля 2025 11:19
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Рубио обеспокоен возможным возвращением Украины к жестким позициям на переговорах, - Reuters Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах с Россией. По его мнению это усложнит достижение прогресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры между представителями США, Украины и ведущих европейских стран, которые должны были состояться в среду в Лондоне, были отложены из-за отказа большинства министров иностранных дел поддержать предложенное соглашение о прекращении войны России с Украиной.

Рубио отменил свой визит в Лондон, что фактически сорвало встречу, в которой должны были принять участие главы МИД Великобритании, Украины, Франции и Германии.

Один из европейских чиновников Reuters сообщил, что Рубио выразил обеспокоенность, что Украина может вернуться к своим предыдущим жестким позициям, которая, по мнению Вашингтона, сделает невозможным любой прорыв на переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Америка может выйти из посреднического процесса, если в ближайшее время не будет прогресса.

В то же время он выразил надежду, что Киев и Москва достигнут соглашения уже на этой неделе. Впрочем, большинство дипломатов скептически оценивают такие перспективы, указывая на серьезные разногласия между сторонами.

Переговоры в Лондоне

Сегодня, 23 апреля, в Лондоне должна была состояться встреча представителей Украины, Великобритании, США, Франции и Германии. По словам президента Владимира Зеленского, переговоры должны были бы быть направлены на прекращение огня.

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля. Причиной стал отказ президента Владимира Зеленского признать Крым российским.

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