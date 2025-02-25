Рубіо: США планують обговорити з Росією заморожені активи після припинення вогню

За словами Рубіо, першим кроком у "перезавантаженні" відносин із Росією є відновлення роботи посольств.

"Наше посольство в Москві зараз ледь функціонує. У нас там працюють чудові люди, але вони не можуть працювати, тому що росіяни зробили життя жахливим, тож ми маємо це виправити. Я нагадую всім, що в розпал холодної війни, у найважчі її дні, Радянський Союз і Сполучені Штати все ще підтримували стосунки", - зазначив держсекретар.

При цьому Рубіо додав, що другим кроком буде діалог із росіянами.

"Ми повинні запросити їх і сказати: "Добре, хлопці, ви серйозно налаштовані на те, щоб покінчити з конфліктом? Давайте сядемо і поговоримо про це", - додав глава Держдепу.

При цьому вже третім кроком буде розуміння того, якими будуть відносини США і Росії в 21-му столітті. Рубіо вважає, що можливості для спільної роботи двох країн уже є.

"Очевидно, це потягне за собою розмову не тільки про російські активи, які були конфісковані європейцями або США, а й про американські компанії, які постраждали... Усе це неможливо, і ми не можемо навіть говорити про ці речі або виправляти їх, поки не приведемо цю війну хоча б до якогось міцного припинення вогню і, сподіваюся, до остаточного завершення", - уточнив він.