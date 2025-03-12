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Рубіо розповів, що будуть робити в США у випадку відмови РФ від припинення вогню

Середа 12 березня 2025 14:47
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Рубіо розповів, що будуть робити в США у випадку відмови РФ від припинення вогню Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В США не виключають, що Росія може відмовитись від припинення вогню в Україні. В такому випадку "це скаже багато про те, якими є їхні цілі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо під час брифінгу в Ірландії.

Так, держсекретар США підкреслив, що метою президента США Дональда Трампа є встановлення не "30- чи 60-денного, а стійкого миру", і для цього "обидві сторони повинні будуть сісти за стіл переговорів".

"Якщо Росія скаже ні, то нам треба буде все проаналізувати і з'ясувати, де наше місце в світі і що вони хочуть зробити. Якщо вони скажуть "ні", це скаже багато про те, якими є їхні цілі і налаштованість", - зазначив він.

Рубіо додав, що на останній зустрічі з росіянами США поставили їм питання про те, чи вони хочуть завершити війну, чи продовжувати її до досягнення якихось цілей, і вони висловили "готовність" (до завершення війни, - ред).

"Ніхто не вдає, що ці переговори будуть простими чи швидкими", - резюмував держсекретар США.

Переговори США та України: режим припинення вогню

Питання про введення режиму припинення вогню на 30 днів було погоджено під час зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії 11 березня.

Наразі аналогічного рішення з Росією не погоджено. У Кремлі наразі вивчають заяви, зроблені під час зустрічі США та України. Також не виключається зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Додамо і той факт, що раніше Рубіо уточнював, що США будуть контактувати з росіянами з цього питання вже 12 березня.

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